«ЛГБТ-активисты вышли на Марсово поле с призывами защитить их от гомофобных убийств (фото)»

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Общество
Необходимо принять закон, разрешающий регистрацию однополых браков, как это принято в большинстве цивилизованных стран. У человека должен быть выбор. Конечно, убивать человека за его нетрадиционную сексуальную ориентацию, по меньшей мере, бессмысленно и жестоко.
тьфу дырявые дятел то точно дырявый валил бы тогда с РФ к своим в голландию и в германию
Все эти педики и гомики, лучшие друзья едрисни! Не зря им Ельцин - лучший друг и учитель путина, даровал свободу ориентации! А, ихнего милонова протащили в госдуру. Нужны ли ещё какие доказательства?
Подержу свою коллегу тоскливую терпилу дятла (03.04 09:29). Всегда надо бороться за свои права и отстаивать их!!!!!!!!!!!!
Также, заметьте,путинско-едрисей власти, очень удобно всех этих заднеприводных просить, чтобы они смешивались с людьми, которые отстаивают свои попраные права.Потом в СМИ освещать события, что были не той ориентации граждане.
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
Необходимо принять закон,запрещающий регистрацию однополых браков,как это принято в большинстве цивилизованных стран. За нарушение -расстрел на месте.
Трахают друг дружку и деньги в кружку, но громко заявлять об этом и что-то требовать-это перебор.А грохают их скорее всего за то, что пристают к детям.
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16:58, 27 марта
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