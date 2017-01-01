Автобус с детьми разбился на Приморском шоссе под Петербургом

В аварию попали ребята, отдыхавшие в лагере «Зеркальный» на весенней смене.

В аварию попали ребята, отдыхавшие в лагере «Зеркальный» на весенней смене.



Как сообщает «Фонтанка.ру», в 15:40 на Приморском шоссе, неподалеку от станции Горская, столкнулись два автобуса «Ютонг». В одном из них ехала весенняя смена оздоровительного лагеря «Зеркальный», дети возвращались из лагеря домой.



В результате аварии серьезно никто не пострадал, но, по словам очевидцев, двое детей обратились за помощью к врачам. Медики осмотрели их на месте и не нашли показаний к госпитализации. Сообщается, что дети ехали в сопровождении медиков.



Напомним, Днем 2 апреля в Петербурге в аварию попал автобус с детьми. Двоим потребовалась медицинская помощь.Как сообщает «Фонтанка.ру», в 15:40 на Приморском шоссе, неподалеку от станции Горская, столкнулись два автобуса «Ютонг». В одном из них ехала весенняя смена оздоровительного лагеря «Зеркальный», дети возвращались из лагеря домой.В результате аварии серьезно никто не пострадал, но, по словам очевидцев, двое детей обратились за помощью к врачам. Медики осмотрели их на месте и не нашли показаний к госпитализации. Сообщается, что дети ехали в сопровождении медиков.Напомним, в конце марта в Лодейнопольском районе Леноблаасти недалеко от поселка Янега столкнулись грузовой автомобиль и школьный автобус, который в результате съехал в придорожную канаву . Никто из 19 детей, ехавших в автобусе, не пострадал, их отправили обратно в Свирьстройский детский дом.







Обсуждение темы: «Автобус с детьми разбился на Приморском шоссе под Петербургом» НЕСТОР 03.04 11:22 [ + 1 – ]

Опять черножопые за рулём. Иванов1 03.04 12:05 [ + 0 – ]

Напишут ужас, а оказывается просто авария без жертв.

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