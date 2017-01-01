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"Зенит" на выезде обыграл казанский "Рубин" - 2:0 (видео)

15:54
Тэги: спорт, футбол, зенит, чемпионат россии
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Тэги: спорт, футбол, зенит, чемпионат россии
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Иван иваныч 01.04 16:57 [ + 1 – ]
А собранное за собаками говно отдавать Милошке!
А то бедолаге нечем будет в мирных граждан неправославного склада швыряться!
А в целом согласен - я тоже собачник и тоже готов убирать, только обеспечьте условия, куда Э... в «Чиновники хотят штрафовать владельцев животных, не убирающих за питомцами»
"Справедливая Россия" - это то же, что "жидкий лед", "черный снег", "вкусное говно", "Ебе.., ой, диная Расея"... и т.д.
А, нет, совсем забыл! Это мои гнусные измышления!
У нас же ПРАВОВОЕ и СОЦИАЛЬНОЕ государство! (Не забывайте, сегодня - день дурака, т... в « Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"»
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