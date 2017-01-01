"Зенит" на выезде обыграл казанский "Рубин" - 2:0 (видео)
15:54
Тэги: спорт, футбол, зенит, чемпионат россии
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Гатчине госпитализировали 14-летнюю девочку, наглотавшуюся таблеток
- На пустыре в Ленобласти нашли труп 35-летнего мужчины, пропавшего несколько месяцев назад
- Открытие в лечении варикоза
- Билеты на выставку Дали в Петербурге еще до открытия купили 7 тысяч человек
- На ПМЭФ – 2017 пригласили Илона Маска
- "Рено" таранил витрину магазина на Просвещения: водителю стало плохо с сердцем (фото)
- Пятерых тяжелобольных детей доставят в Петербург из Ростова-на-Дону
- Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"
- В Ленобласти трехмесячная девочка госпитализирована с гематомой головы
- Жителя Отрадного нашли повешенным на люстре в собственной квартире
- В Петербурге за пять дней выписали штрафов за нелегальную миграцию на 5 млн
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
16:58, 27 марта
Школьники нашли мумию в расселенном доме на Октябрьской набережной и рассылали друг другу фото страшной находки
Разочаровавшийся в православии шизофреник пропал в Петербурге после посещения женского монастыря (6/+2)
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео) (29/+0)
17:23, 31 марта Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России" (3/+1)
11:16, 31 марта Интерпол задержал в Петербурге экстремиста из Таджикистана (4/+0)
10:53, 31 марта Поломка светофора обернулась коллапсом на синей ветке метро Петербурга (фото) (0/+0)
15:32, 30 марта Омбудсмен: после акции протеста в Петербурге в полиции оказались 10 подростков (6/+0)
14:57, 30 марта Реставрация Конюшенного ведомства обойдется в миллиард рублей (1/+0)
Подписка
на новости
на новости
Черножопые жалуются,что прибыль маленькая по выходным. в «В России предлагают запретить работу гипермаркетов по выходным»
Давайте лучше запретим сенаторов-идиотов. Это точно полезнее. в «В России предлагают запретить работу гипермаркетов по выходным»
Иван иваныч 01.04 16:57 [ + 1 – ]
А собранное за собаками говно отдавать Милошке!
А то бедолаге нечем будет в мирных граждан неправославного склада швыряться!
А в целом согласен - я тоже собачник и тоже готов убирать, только обеспечьте условия, куда Э... в «Чиновники хотят штрафовать владельцев животных, не убирающих за питомцами»
А собранное за собаками говно отдавать Милошке!
А то бедолаге нечем будет в мирных граждан неправославного склада швыряться!
А в целом согласен - я тоже собачник и тоже готов убирать, только обеспечьте условия, куда Э... в «Чиновники хотят штрафовать владельцев животных, не убирающих за питомцами»
"Справедливая Россия" - это то же, что "жидкий лед", "черный снег", "вкусное говно", "Ебе.., ой, диная Расея"... и т.д.
А, нет, совсем забыл! Это мои гнусные измышления!
У нас же ПРАВОВОЕ и СОЦИАЛЬНОЕ государство! (Не забывайте, сегодня - день дурака, т... в « Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"»
А, нет, совсем забыл! Это мои гнусные измышления!
У нас же ПРАВОВОЕ и СОЦИАЛЬНОЕ государство! (Не забывайте, сегодня - день дурака, т... в « Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.