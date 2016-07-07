Билеты на выставку Дали в Петербурге еще до открытия купили 7 тысяч человек

Билеты на выставку знаменитого сюрреалиста Сальвадора Дали, которая завтра открывается для посетителей в Музее Фаберже, уже приобрели семь тысяч человек. Об этом сообщил председатель Комитета по культуре Константин Сухенко в ходе пресс-конференции в музее.Интересно, что при этом продажа билетов на сайте музея ведется только с датами посещения до 15 мая, пишет «Фонтанка.ру». На даты с 16 мая по 2 июля билеты начнут продаваться 10 апреля. Билеты в кассах на эти сроки купить тоже нельзя: там ведется продажа только на следующий день.Для того, чтобы избежать столпотворения, музей разделил время посещения на три сеанса: с 10.00 до 14.00, с 14.00 до 18.00 и с 18.00 до 20.45. Время посещения выбирается при покупке билета и должно быть соблюдено.Входной билет на выставку стоит 450 рублей для взрослого посетителя, льготный — 200. Экскурсии по выставке не проводятся, в залах работают консультанты, которым можно задавать вопросы.