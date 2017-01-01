В Петербурге за пять дней выписали штрафов за нелегальную миграцию на 5 млн

В рамках масштабной операции полиция проверила около тысячи работодателей и сотни мест проживания гастарбайтеров.

Обсуждение темы:

«В Петербурге за пять дней выписали штрафов за нелегальную миграцию на 5 млн»

Тоскливый Дятел Терпило 31.03 17:12 [ + -6 – ]

Необходимо создать специальный комитет по проблемам мигрантов, который выдавал бы им "зеленые" карты с разрешением на работу и проживание с регистрацией.

смерч 31.03 18:47 [ + 4 – ]

Дятел...Ты или дятел или больной человек..Судя по тому что ты тоскливый то думаю ты больной.

НЕСТОР 31.03 20:26 [ + 6 – ]

Необходимо создавать специальные комитеты которые выдворяли миграционную аульную черножопую мразь, что бы не было на улицах шаверм и прочей грязной шелупони.