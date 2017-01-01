Троица на байдарках чуть не перевернулась у Биржевого моста на Неве (фото)

Любители экстрима пересекли главную реку Петербурга.

Любители экстрима пересекли главную реку Петербурга.







Как передает «Фонтанка.ру», трое байдарочников катались по Неве около двух часов дня 31 марта. Мужчины были экипированы по правилам, на всех – спасательные жилеты. В момент, когда любителей экстрима заметил фотограф издания, одна из лодок едва не опрокинулась на волне от проходившего мимо буксира.



В свою очередь, в ГУ МЧС по Петербургу заявили, что если спортсмены экипированы должным образом, то никаких санкций в их адрес последовать не может. «Запрещен выход на лед, а на воду — сколько угодно», – резюмировал представитель пресс-службы ведомства.







Ежегодно с началом навигации, когда любителей гребли и других водных развлечений становится существенно больше, спасатели мониторят акваторию Невы.



Напомним, что



Трое мужчин на двух байдарках пересекли Неву вдоль Биржевого моста, при этом одна из лодок, по словам очевидцев, чуть не перевернулась.Как передает «Фонтанка.ру», трое байдарочников катались по Неве около двух часов дня 31 марта. Мужчины были экипированы по правилам, на всех – спасательные жилеты. В момент, когда любителей экстрима заметил фотограф издания, одна из лодок едва не опрокинулась на волне от проходившего мимо буксира.В свою очередь, в ГУ МЧС по Петербургу заявили, что если спортсмены экипированы должным образом, то никаких санкций в их адрес последовать не может. «Запрещен выход на лед, а на воду — сколько угодно», – резюмировал представитель пресс-службы ведомства.Ежегодно с началом навигации, когда любителей гребли и других водных развлечений становится существенно больше, спасатели мониторят акваторию Невы.Напомним, что с 15 марта в Петербурге действует месячный запрет выхода на лед





