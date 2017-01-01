В России предлагают запретить работу гипермаркетов по выходным
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Общество
Степень шизофрении зашкаливает. Закрыть магазины в дни, когда вся семья может основательно затариться, идиотизм.
Или на мерзкую гейропу хотят быть похожими?
Видимо хотят что бы ходили в подвал к Ашоту за самыми свежыми продуктами со свалки... Опять бояри заботятся о своих неразумных холопах... Азеры и даги, кторые держат все мелкие лавчонки будут очень довольны..Эй дарагой заходы!
Правильная инициатива. В первую очередь, необходимо думать о тружениках, у которых нарушается нормальный трудовой цикл. Работники гипермаркетов должны иметь возможность проводить выходные вместе со своими семьями и детьми. Пусть другие затариваются заблаговременно, для этого можно удлинить рабочий день в пятницу.
и сигаретами палёными в таких магазинах торгуют малолеткам водяру продают всё правильно надо их поддержать
Всё правильно теперь барыга перекупщик может в субботу в супермаркетах затариватся и в воскресенье торговать в три дорога красота
Правильно.Всё закрыть,пора худеть!Они пекутся о трудовом кодексе и тут же говорят про малый бизнес.Я конечно могу ошибаться но как правило всё гоуно продаётся как раз через маленькие магазинчики,есть конечно исключения но как правило оно так.Если многие думают что рабочею неделю сократят а зарплаты оставят на прежнем уровне,ошибаются.
это у нас любят! С использованием властного ресурса устроить монополию, касающуюся всех, и на этом наварить бабла.
Помнмтся, одним из требований всех французских революций был запрет на работу пекарей по ночам. Чтоб типа они спать могли как все ночью. Но каждый раз быстро выяснялось, что свежие вкусные булки к завтраку куда-то пропадали.
А давайте и сталеплавильные печи гасить в 6 вечера а в 9 утра опять разжигать. Производство танков для защиты русского мира сразу повысится.
Неплохо проверить этот закон и его инициаторов на коррупционную составляющую.
Дебилы - все для народа делают. Сами небось ужравшиеся в дупель по выходным лежат, вот им и не надо.
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garikgro 11:21, 21 марта
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Или на мерзкую гейропу хотят быть похожими? в «В России предлагают запретить работу гипермаркетов по выходным»