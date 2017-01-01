В России предлагают запретить работу гипермаркетов по выходным

По словам автора законопроекта, такая мера направлена на поддержку малых предприятий торговли.

Обсуждение темы:

«В России предлагают запретить работу гипермаркетов по выходным»

dexter 31.03 16:16 [ + 21 – ]

Степень шизофрении зашкаливает. Закрыть магазины в дни, когда вся семья может основательно затариться, идиотизм.

Или на мерзкую гейропу хотят быть похожими?

Valz 31.03 17:04 [ + 23 – ]

Видимо хотят что бы ходили в подвал к Ашоту за самыми свежыми продуктами со свалки... Опять бояри заботятся о своих неразумных холопах... Азеры и даги, кторые держат все мелкие лавчонки будут очень довольны..Эй дарагой заходы!

Тоскливый Дятел Терпило 31.03 17:42 [ + -11 – ]

Правильная инициатива. В первую очередь, необходимо думать о тружениках, у которых нарушается нормальный трудовой цикл. Работники гипермаркетов должны иметь возможность проводить выходные вместе со своими семьями и детьми. Пусть другие затариваются заблаговременно, для этого можно удлинить рабочий день в пятницу.

МИФОДИЙ 31.03 17:47 [ + 6 – ]

Правильно видимо на палённой водке по ночам не вытягивают

МИФОДИЙ 31.03 17:51 [ + 7 – ]

и сигаретами палёными в таких магазинах торгуют малолеткам водяру продают всё правильно надо их поддержать

МИФОДИЙ 31.03 18:00 [ + 12 – ]

Всё правильно теперь барыга перекупщик может в субботу в супермаркетах затариватся и в воскресенье торговать в три дорога красота

смерч 31.03 18:59 [ + 7 – ]

Правильно.Всё закрыть,пора худеть!Они пекутся о трудовом кодексе и тут же говорят про малый бизнес.Я конечно могу ошибаться но как правило всё гоуно продаётся как раз через маленькие магазинчики,есть конечно исключения но как правило оно так.Если многие думают что рабочею неделю сократят а зарплаты оставят на прежнем уровне,ошибаются.

Hиф-Hиф 31.03 18:59 [ + 8 – ]

это у нас любят! С использованием властного ресурса устроить монополию, касающуюся всех, и на этом наварить бабла.





Помнмтся, одним из требований всех французских революций был запрет на работу пекарей по ночам. Чтоб типа они спать могли как все ночью. Но каждый раз быстро выяснялось, что свежие вкусные булки к завтраку куда-то пропадали.

А давайте и сталеплавильные печи гасить в 6 вечера а в 9 утра опять разжигать. Производство танков для защиты русского мира сразу повысится.





Неплохо проверить этот закон и его инициаторов на коррупционную составляющую.

Hиф-Hиф 31.03 19:05 [ + 7 – ]

Кому-то совка для народа (но не для себя!) захотелось.

Hиф-Hиф 31.03 19:07 [ + 4 – ]

А вот и торговая точка шаговой доступности

Hиф-Hиф 31.03 19:08 [ + 5 – ]

А вот еще. Прям слезьми ностальгическими щас зальюся!

Hиф-Hиф 31.03 19:11 [ + 5 – ]

вас много а касса одна

Hиф-Hиф 31.03 19:14 [ + 3 – ]

мясца не хотите, граждане свободной России?

махоня 31.03 19:15 [ + 6 – ]

Дебилы - все для народа делают. Сами небось ужравшиеся в дупель по выходным лежат, вот им и не надо.

смерч 31.03 20:38 [ + 1 – ]

Ниф а ты кого года рождения?

Hиф-Hиф 31.03 21:08 [ + 2 – ]

Я царя видал! ;-))

смерч 31.03 22:03 [ + 1 – ]

Ты чё..зомби?