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«На Передовиков бойцы Росгвардии схватили 19-летнего вора, укравшего навороченный велосипед»

Росгвардия рулит!Наверное со стрельбой брали.Оно понятно это был план перехват и с самой главной ориентировкой дня.

Ну а разве патрули не для этого ездят?

На днях на остановке стоял мужик курил,в метрах десяти человек пять азиатов стояли бакланили..Проезжали типа гвардейцы,специально остановились и дое..до мужика,причина курил.Забрали в машину и увезли,а к тем обезьянам даже не подошли...и не проверили документы,а у мужика их не было и он нарушил закон..Хорошо живём