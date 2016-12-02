Обсуждение темы:

«Чиновники хотят штрафовать владельцев животных, не убирающих за питомцами»

Владельцев животных, которые за ними не убирают - надо наказывать. Ещё надо наказывать всю едристоту, которая обдристала всю демократию - превратив её в дерьмократию! Вот на что в первую очередь надо обратить внимание!