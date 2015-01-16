Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры

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«Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры»

ДeдЗахаp 31.03 14:43 [ + 1 – ]

Этот едрисий "шуруп давно уже свою карьеру закончил! Почему 31 марта?

Тоскливый Дятел Терпило 31.03 14:55 [ + -1 – ]

Выдающийся, талантливый спортсмен, который добился замечательных успехов,принес славу нашей Родине и ушел непобежденным. Искренняя благодарность и самые добрые пожелания на тренерском поприще.