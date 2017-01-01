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«150 кило санкционной еды сожгли в Петербурге»

Идиоты едро-путинские! Так бы жгли всю наркоту, которую выковыряли из вонючих задов аульных ишаков! А, продовольствие уничтожать Великий Грех! Почему Гундяев молчит? Это он должен сказать, а не я!