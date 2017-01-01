Разочаровавшийся в православии шизофреник пропал в Петербурге после посещения женского монастыря

Мужчина ушел из дома утром 25 марта и с тех пор не выходил на связь.

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Обсуждение темы:

« Разочаровавшийся в православии шизофреник пропал в Петербурге после посещения женского монастыря»

Неzнайка. 31.03 13:00 [ + 2 – ]

Милонов что ли? Я думал этот 3/14дор в Москве давно...

Тоскливый Дятел Терпило 31.03 14:30 [ + 0 – ]

Отказавшись от православия, лишился последних остатков разума и Благости Божьей.