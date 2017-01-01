Пожилой мужчина умер в Пенсионном фонде на Кондратьевском на глазах у сына

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Обсуждение темы:

«Пожилой мужчина умер в Пенсионном фонде на Кондратьевском на глазах у сына»

Неzнайка. 31.03 13:33 [ + 2 – ]

смерть пожилого мужчины была вызвана излишним волнением...

Видно надеялся получить копейки, да и там его нае..ала сучья власть...