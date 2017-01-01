В Ивангороде две мошенницы под предлогом "денежной реформы" похитили у 84-летней бабушки около полумиллиона рублей

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«В Ивангороде две мошенницы под предлогом "денежной реформы" похитили у 84-летней бабушки около полумиллиона рублей»