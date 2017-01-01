На Парашютной у сотрудника уголовного розыска угнали служебную "Ладу Приору"
12:49
Тэги: угоны, авто, полиция, кража, приморский район
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АКSМ 3,14d@r,Света Соколова она же Зоя-Змея....., кто тебе не даёт скакать и кричать "Слава едрисне и путину обещалке обиралке!!! Кто не скачет - тот американский шпион!"
Будешь меня учить скудоумная радуга? Даже не поймешь тебя? То НИК мужика, то бабий... в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»
Будешь меня учить скудоумная радуга? Даже не поймешь тебя? То НИК мужика, то бабий... в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»
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