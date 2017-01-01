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«В Солнечном в лобовом ДТП на Приморском шоссе заживо сгорел водитель "Опеля" (фото, видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 31.03 12:44 [ + 0 – ]

Хорошо, что на пути встретился грузовик, иначе могли пострадать невинные люди. Справедливое наказание для таких горе-гонщиков, которые не ценят ни свою, ни чужую жизнь.