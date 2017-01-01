Обсуждение темы:

«В Петербурге 14-летнюю девочку госпитализировали с отравлением психотропами»

Психотропы, дятел ты наш, завозят макаки аульные, в задах своих вонючих. И, травят ими вот таких юных созданий, детей почти. Также немало отравы этой, поступает под "крышей" едрисьих высокопоставленных чиновников и судейских из кривосудных. Которые ради наживы, дают зелёный свет наркоторговцам.