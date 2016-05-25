«Интерпол задержал в Петербурге экстремиста из Таджикистана»

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Общество
Вопрос в том, как он оказался в Санкт-Петербурге. Предлагаю дактилоскопировать всех приезжающих.
Напустит всякой швали едрисня путинская, скудоумная. Потом среди опущенных аульных макак начинает экстремистов искать! Спрашивается зачем к нам навоз ишачий, экстремистский завозить? На работу? Своих коренных безработных полно! Сказать убогим и кризисным пживчикам нечего! В то, что "гости мигрантские" экономику поднимают? Так в то никто не верил и никогда не поверит. Похоже это и до самой едрисни дошло!? Но, всё одно по привычке завозят шваль сию.
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garikgro 11:21, 21 марта
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Будешь меня учить скудоумная радуга? Даже не поймешь тебя? То НИК мужика, то бабий... в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»