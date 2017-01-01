Дворцовый мост подсветят синим цветом 2 апреля

Дворцовый мост в Петербурге подсветят синим в воскресенье, 2 апреля. В этот день Северная столица примет участие в акции "Зажги синим".



Синяя подсветка Дворцового моста, выполненная с применением энергосберегающих светодиодных технологий, включится по графику в 20.05 и будет работать до 6.00 часов утра понедельника, 3 апреля. Также синюю подсветку в этот день включат некоторые другие петербургские достопримечательности, в частности здание Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева.



Организатором акции в Санкт-Петербурге является благотворительный фонд "Выход в Петербурге" и центр "Антон тут рядом", сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.



СПРАВКА: Акция "Зажги синим" посвящена Всемирному дню распространения информации об аутизме. Она проводится по всему миру с 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks. В этот день главные достопримечательности разных стран включают синюю подсветку, т.к. синий цвет считается международным символом аутизма. Петербург впервые присоединился к акции в 2013 году.

