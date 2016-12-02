Прямая линия с Владимиром Путиным в апреле не состоится

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«Прямая линия с Владимиром Путиным в апреле не состоится»

НЕСТОР 31.03 10:48 [ + 7 – ]

Так и скажите,что обосрались с медведевым-менделем. Нечего людям сказать,за3.14пизделись.

Пишичитай 31.03 10:54 [ + 6 – ]

если бы она не состоялась в виду ликвидации ботоксной мерзости, то это был бы хоть какой-то первый настоящий праздник для людей

Тоскливый Дятел Терпило 31.03 12:03 [ + -2 – ]

Сожалею, всегда с удовольствием наблюдая за этим мероприятием, получаю много полезного.

dexter 31.03 13:44 [ + 3 – ]

Смысла нет слушать Пу, надо смотреть, что он делает..