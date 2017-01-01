Полицейские нашли угонщика и похищенную "Газель" раньше, чем владелец заявил о ее краже

Во время преследования 33-летний рецидивист устроил ДТП с иномаркой.

Во время преследования 33-летний рецидивист устроил ДТП с иномаркой.



Как сообщает «Водитель Петербурга», вечером 29 марта в полицию обратился 52-летний мужчина. По его словам, в период с 18:50 по 19:10 от дома 3 по улице Маршала Тухачевского неизвестный угнал «ГАЗель Некст» 2016 года выпуска, принадлежащую ООО, в котором заявитель трудится производителем работ. К тому моменту автомобиль уже был найден. Его задержали около 19 часов на Пискарёвском проспекте, 39.



Трое полицейских, в том числе инспектор ДПС, заметили подозрительную машину у дома 33 по Пискарёвскому в 18:50. Водителю дали сигнал остановиться, но он только увеличил скорость. Инспекторы начали погоню. Водитель «ГАЗели», пытаясь скрыться, столкнулся со «Шкодой», но продолжил движение. На неоднократные требования об остановке он не реагировал. В итоге «ГАЗель» удалось заблокировать патрульным «Шевроле Круз» у дома 39 по Пискарёвскому.



Водителя задержали. Как оказалось, ему 33 года, он проживает неподалёку, на проспекте Энергетиков, и ранее судим по статьям 158, 161, 166 УК РФ (кража, грабёж, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).



При осмотре машины были выявлены явные признаки угона: свернута вставка замка водительской двери, в замок зажигания вставлена «свертка». По факту возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт «в», УК РФ (кража в крупном размере). Водителю назначена мера пресечения – подписка о невыезде.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали предполагаемого угонщика и похищенный им автомобиль раньше, чем водитель узнал о его пропаже.Как сообщает «Водитель Петербурга», вечером 29 марта в полицию обратился 52-летний мужчина. По его словам, в период с 18:50 по 19:10 от дома 3 по улице Маршала Тухачевского неизвестный угнал «ГАЗель Некст» 2016 года выпуска, принадлежащую ООО, в котором заявитель трудится производителем работ. К тому моменту автомобиль уже был найден. Его задержали около 19 часов на Пискарёвском проспекте, 39.Трое полицейских, в том числе инспектор ДПС, заметили подозрительную машину у дома 33 по Пискарёвскому в 18:50. Водителю дали сигнал остановиться, но он только увеличил скорость. Инспекторы начали погоню. Водитель «ГАЗели», пытаясь скрыться, столкнулся со «Шкодой», но продолжил движение. На неоднократные требования об остановке он не реагировал. В итоге «ГАЗель» удалось заблокировать патрульным «Шевроле Круз» у дома 39 по Пискарёвскому.Водителя задержали. Как оказалось, ему 33 года, он проживает неподалёку, на проспекте Энергетиков, и ранее судим по статьям 158, 161, 166 УК РФ (кража, грабёж, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).При осмотре машины были выявлены явные признаки угона: свернута вставка замка водительской двери, в замок зажигания вставлена «свертка». По факту возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт «в», УК РФ (кража в крупном размере). Водителю назначена мера пресечения – подписка о невыезде.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти у мастера по маникюру угнали иномарку стоимостью полмиллиона.





