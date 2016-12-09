Обсуждение темы:

«В Петербурге муниципалов могут обязать строить площадки для выгула собак»

с какого уха? Я плачу налоги и не желаю, чтоб за мой счет собачатники бесплатно себе поимели собачьи площадки. Пусть платят спец. собачий налог. То же касается велосеков с их велодорожками. Задрали халяву тянуть из моих налогов!

Вот это толково, за загородку их! Загадили все газоны. Пусть теперь там и топчут продукты жизнедеятельности своих любимцев. А ещё лучше сделать платным ВЫХОД с этих площадок, и что обувь помыли (тоже за деньги), нечего город засерать.