Полиция задержала четверых мигрантов, которые совершили серию ограблений магазинов в Петербурге и области

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«Полиция задержала четверых мигрантов, которые совершили серию ограблений магазинов в Петербурге и области»

Тоскливый Дятел Терпило 30.03 17:09 [ + -9 – ]

Конечно, когда люди доведены до отчаяния и им нечего есть, негде жить и кругом враждебно-презрительное отношение, остается одно: браться за топор или кистень и идти на большую дорогу. Призывал же я создать специальный комитет по решению проблем мигрантов, но никто не поддержал.

НЕСТОР 30.03 17:57 [ + 1 – ]

дятел специальный комитет для азиатских мигрантов-виселица на Дворцовой.

смерч 30.03 19:21 [ + 3 – ]

Какой науй отчаяние!Уже давно стало ясно что не ..пускать ихнюю молодёжь в Россию!Эти обезьяны специально приезжают по конкретным преступным делам..Какого уя эта е...таможня.и прочее их пускает !Очень трудно без мата ,а с матом даже сам плохо понимаю..