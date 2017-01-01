Полиция задержала четверых мигрантов, которые совершили серию ограблений магазинов в Петербурге и области
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Общество
Конечно, когда люди доведены до отчаяния и им нечего есть, негде жить и кругом враждебно-презрительное отношение, остается одно: браться за топор или кистень и идти на большую дорогу. Призывал же я создать специальный комитет по решению проблем мигрантов, но никто не поддержал.
дятел специальный комитет для азиатских мигрантов-виселица на Дворцовой.
Какой науй отчаяние!Уже давно стало ясно что не ..пускать ихнюю молодёжь в Россию!Эти обезьяны специально приезжают по конкретным преступным делам..Какого уя эта е...таможня.и прочее их пускает !Очень трудно без мата ,а с матом даже сам плохо понимаю..
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16:58, 27 марта
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Все законы, которыми власти, мотивируют вину граждан, противоречат Конституции и потому не являются легитимными и обязательными для исполнения.
Ха-ха-ха! в этой стране законов... в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»