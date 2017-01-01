В Ленобласти будут судить водителя "Форда", который в наркотическом угаре угробил двух пассажиров и покалечил третьего

Иномарка летела со скоростью 140 км/ч, периодически выезжая на встречку.

Иномарка летела со скоростью 140 км/ч, периодически выезжая на встречку.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, ДТП произошло 10 октября 2016 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ехал из города Кириши в посёлок Будогощь на «Форд-Эскорт». Автомобиль двигался по проезжей части, периодически выезжая на встречную полосу, со скоростью примерно 140 км/ч.



На 8 километре автодороги «Кириши – Смолино» мужчина не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, съехал в кювет и врезался в дерево. В автомобиле кроме водителя находились двое взрослых пассажиров и трое малолетних детей, которые не были пристёгнуты ремнями безопасности.



В результате ДТП два пассажира скончались на месте происшествия, также был причинён тяжкий вред здоровью ещё одному из пассажиров. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".



В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Киришском районе Ленинградской области будут судить водителя, который осенью прошлого года в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП. В результате аварии два человека погибли, еще один получил серьезные травмы.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, ДТП произошло 10 октября 2016 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ехал из города Кириши в посёлок Будогощь на «Форд-Эскорт». Автомобиль двигался по проезжей части, периодически выезжая на встречную полосу, со скоростью примерно 140 км/ч.На 8 километре автодороги «Кириши – Смолино» мужчина не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, съехал в кювет и врезался в дерево. В автомобиле кроме водителя находились двое взрослых пассажиров и трое малолетних детей, которые не были пристёгнуты ремнями безопасности.В результате ДТП два пассажира скончались на месте происшествия, также был причинён тяжкий вред здоровью ещё одному из пассажиров. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти будут судить водителя автобуса, задавившего двух человек на встречке.







Обсуждение темы: «В Ленобласти будут судить водителя "Форда", который в наркотическом угаре угробил двух пассажиров и покалечил третьего» ДeдЗахаp 30.03 16:04 [ + 5 – ]

Если мразь пьяная? То езжай на велосипеде, по встречке!

Всего комментариев - 1