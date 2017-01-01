Омбудсмен: после акции протеста в Петербурге в полиции оказались 10 подростков

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«Омбудсмен: после акции протеста в Петербурге в полиции оказались 10 подростков»

ДeдЗахаp 30.03 15:44 [ + 10 – ]

Полицаи рады выслужиться перед своими хозяевами, которых "медвежья болезнь" одолевает от страха. Что рады всех хватать, детей, женщин, стариков и подростков, за борьбу против коррупции, грабежа населения и беззакония! Вот оно истинное лицо дерьмократии едрисье путинской!

dexter 30.03 17:15 [ + 2 – ]

Ни где сотни детей, о которых трубят кремлеблоххеры ?!

