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«Отказ выдать бесплатный пирожок обернулся для "Бургер Кинга" штрафом в 100 тысяч»

Жадность фраера губит! Что ещё сказать?

Ну и что?Это бабуин не получил пирожка с вишенкой?Ужас..Теперь с девчонок будут эти деньги с зарплаты высчитывать...Оуенно справедливо!ДА?