Двое молодых хулиганов громили припаркованные авто в Пушкине

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Обсуждение темы:

«Двое молодых хулиганов громили припаркованные авто в Пушкине »

ДeдЗахаp 30.03 16:13 [ + 7 – ]

Vundik, целиком и полностью с вами согласен! Пусть вначале своё авто купят. А, потом на на нём прыгают.

Тоскливый Дятел Терпило 30.03 17:12 [ + -3 – ]

Объясните мне пожалуйста, чем эти молодые люди лучше мигрантов, которых Вы проклинаете.