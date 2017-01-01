Обсуждение темы:

«Банду бомбил задержали за ограбление пассажира в центре Петербурга (фото)»

По харям видно, что аульные гастеры. Которых навезла к нам едрисня путинская, "поднимать" упавшую и атрофированную экономику медведо-путов!

А у кого нибудь есть на карте лям шесть сот?Или айфон 6?Нет..Ну тогда сидите и не пи..те ...Если вы не хотите брать с этих мажоров бабки то найдутся другие кто заставит делится этих мажоров.