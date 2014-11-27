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«Встреча Путина и Лукашенко состоится в Петербурге 3 апреля»

Знаю одно, путин желает из за своих мелочных амбиций, объявить запрет на ввоз продовольствия из Белоруссии! Обиделся "раб галерный", что Белоруссия не поддержала санкции путинские, против "врагов."