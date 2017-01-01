Детсадовец сбежал во время прогулки на Маршала Захарова в поисках "сада мечты"
12:39, 30 марта
Тэги: дети, поиск, детсады, красносельский район
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Дерьмо-кратическая едрисня перепугана тем, что люди не хотят мириться с коррупцией и кризисной властью! Не зря их пробрала "медвежья болезнь!" Сказать народу нечего в своё оправдание! Начались кривосудные суды педрисьи! в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»
Добавлю "Не всё время быть нечестным едрисьим судам! Наступит и НАРОДНЫЙ СУД! Ждите и бойтесь!" в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»
Протестные настроения необходимо выражать в установленном законом порядке???
Все законы, которыми власти, мотивируют вину граждан, противоречат Конституции и потому не являются легитимными и обязательными для исполнения.
Ха-ха-ха! в этой стране законов... в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»
Все законы, которыми власти, мотивируют вину граждан, противоречат Конституции и потому не являются легитимными и обязательными для исполнения.
Ха-ха-ха! в этой стране законов... в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»
Вот в такой стране живем господа,где правит коррумпированная гнилая власть, где с обычными гражданами не хотят считаться и боятся их за то, что они говорят правду в лицо этой власти, когда они начинают высказывать свое мнение публично и просят дать ответ ... в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»
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