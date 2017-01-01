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«В Петербурге участковый терапевт спас жизнь отравившейся пациентке»

Ну надо же! Есть еще настоящие Эскулапы. А мне терапевт два раза по вызову не явилась: позвонила - у меня, мол, учеба.

Отлично понимаю, что со лживой и грабительской едриснёй - жизнь очень тяжела! Но, бороться за себя и жизнь своих близких каждый обязан! За нас это никто не сделает! Нельзя сдаваться!