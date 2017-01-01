Обсуждение темы:

«Юную уроженку Молдовы жестоко избил приятель в квартире на Бабушкина»

Тоскливый Дятел Терпило 30.03 11:56 [ + 3 – ]

Не понимаю, как можно поднять руку на женщину, тем более совсем еще юное создание. И с какой звериной злобой и жестокостью нужно избивать, чтобы нанести такие травмы. Спрашивается, за что?