89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд

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«89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»

ДeдЗахаp 30.03 11:23 [ + 23 – ]

Дерьмо-кратическая едрисня перепугана тем, что люди не хотят мириться с коррупцией и кризисной властью! Не зря их пробрала "медвежья болезнь!" Сказать народу нечего в своё оправдание! Начались кривосудные суды педрисьи!

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 30.03 11:26 [ + -20 – ]

Поддерживаю! Провести дознавание каждого кто раскачивал лодку, и поковать-поковать. В России "левый сектор" не пройдет!!

ДeдЗахаp 30.03 11:26 [ + 18 – ]

Добавлю "Не всё время быть нечестным едрисьим судам! Наступит и НАРОДНЫЙ СУД! Ждите и бойтесь!"

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 30.03 11:33 [ + -16 – ]

ДедЗахар, вспомни 2014 как скакали за такие же лозунги, и во власть пришёл Палач, посмотрите на пример "братских народов" вы также хотите жить?

Народ не в силах сломать систему, народ это инструмент для свержения одного лидера , и поставить во власть другого. Молодых людей используют за печеньки чтобы пришли флажком помахали.



Зоя - Змeя Особо Ядовитая 30.03 11:37 [ + -15 – ]

ДедЗахар, по-моему ты обычный диванный тролль

Тоскливый Дятел Терпило 30.03 11:47 [ + -16 – ]

Протестные настроения необходимо выражать в установленном законом порядке. Иначе мы впадем в анархию и хаос.

Bloempje 30.03 12:27 [ + 17 – ]

Протестные настроения необходимо выражать в установленном законом порядке???

Все законы, которыми власти, мотивируют вину граждан, противоречат Конституции и потому не являются легитимными и обязательными для исполнения.

Ха-ха-ха! в этой стране законов нет с 1917 года!

За насилие и убийства миллионов виновные получают не наказание, а солидный гонорар и и повышение звания!

Нашли крупного мошенника, а в результате не его - в тюрьму, а тех, кто пытается возбудить на него уголовное дело"!!!

И это наши падонки и голосующие за них недоумки называют установленным законом порядком!!!

dexter 30.03 13:48 [ + -4 – ]

Читаем постановление КС:

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П "По делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах,...

dexter 30.03 13:49 [ + -4 – ]

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" обязывает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение трех дней со дня получения уведомления (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) довести до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям данного Федерального закона, а равно информацию об установленной норме предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия (пункты 1, 2 и 4 части 1 статьи 12)

dexter 30.03 13:49 [ + -1 – ]

При этом публичное мероприятие должно считаться согласованным не только после получения подтверждения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, но и в случае, если указанные органы в установленный законом срок не довели до организатора публичного мероприятия предложение об изменении места и (или) времени его проведения.

dexter 30.03 13:50 [ + 8 – ]

Действия полиции можно считать незаконными.

домик для уточки медведева 30.03 14:57 [ + 14 – ]

Вот в такой стране живем господа,где правит коррумпированная гнилая власть, где с обычными гражданами не хотят считаться и боятся их за то, что они говорят правду в лицо этой власти, когда они начинают высказывать свое мнение публично и просят дать ответ происходящему беспределу ,их судят за то,что они выражают мирные протесты против коррупции,казнокрадства в бесчисленных масштабах,за нищенские пенсии и пособия,за незаконные грабительские тарифы жкх, разбитые дороги,за тот же "Платон" который обирает дальнобойщиков и вследствие этой цепи и нас...В стране которой за кражу мешка с картошкой дают 3-5 лет тюрьмы,то эти крысы которые воруют миллиардами и им все сходит с рук остаются полностью безнаказанными...Те люди которое выходят на подобного рода митинги и есть та сила справедливости,которой не безразлично будущие этой страны, где живут они и их родственники,дети,это будущие этой страны которое мы все хотим видеть!

домик для уточки медведева 30.03 15:01 [ + 15 – ]



ДeдЗахаp 30.03 15:15 [ + 13 – ]

АКSМ 3,14d@r,Света Соколова она же Зоя-Змея....., кто тебе не даёт скакать и кричать "Слава едрисне и путину обещалке обиралке!!! Кто не скачет - тот американский шпион!"

Будешь меня учить скудоумная радуга? Даже не поймешь тебя? То НИК мужика, то бабий? Иди борись за свою голубую мечту и свободу! То вы СССР и ненавидите! Там было не забалуешь. Быстро определят в пасгейскую касту! Давай умнейте АКSМ-мадам!

НЕСТОР 30.03 16:23 [ + 13 – ]

ублюдочная власть ублюдочное правительство

монк-аль-ахри 30.03 17:15 [ + 4 – ]

в любом социально-политическом событии всегда несколько слоёв. Давайте по частям.

1. Нет ни одного правительства в мире, которое признавало бы законность коррупции. Тема однозначно выигрышная.

2. Путин перед президентскими выборами за месяц до голосования сбрасывает правительство. Так было всегда, так будет и с Медведевым. Но Навальный сможет сказать: Это плод наших усилий.

3. Власть, конечно, зажралась. Небольшое пускание крови и даже публичные казни некоторых проворовавшихся пойдут власти на пользу.

4. Дело не в Навальном. Народу просто обрыдло жить без перспективы. Вован в информационном пространстве живёт дольше чем Брежнев, и почти столько как Алла Пугачёва. От этого нормальных людей уже тошнит. Перспектива нужна. Желательно, светлая.

смерч 30.03 19:33 [ + 0 – ]

На видео сразу вспомнил х.ф Мимино...Такую лишнюю неприязнь спытываю что кушать не могу...А потом..Кто он такой этот потерпевший,что он хочет..Я его говорит впервый раз вижу..

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 30.03 22:20 [ + 0 – ]



Да, придет к власти Навальный и станет решать ваши проблемы чтобы вам жилось хорошо. Вы сами верите в сей бред?

Я лично за стабильность, в случае любой Перезагрузки вы будете в полном экономическом коллапсе. И кризис затянется на плюс 5 лет. Ну нет уж...

На 2018 год я вообще отменила бы президентские выборы, пусть остается гарант еще на один срок. Это раз.

Два: в 2018 чемпионат по футболу

Три: не дай бог, России выйграть Евровидение в 2017.

Или вы хотите в 2018 году увидеть на своей улице майдан? В таком случае Вы мазохисты.

Я доходчиво объяснила прогноз на следующий год?





