89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд
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Общество
Дерьмо-кратическая едрисня перепугана тем, что люди не хотят мириться с коррупцией и кризисной властью! Не зря их пробрала "медвежья болезнь!" Сказать народу нечего в своё оправдание! Начались кривосудные суды педрисьи!
Поддерживаю! Провести дознавание каждого кто раскачивал лодку, и поковать-поковать. В России "левый сектор" не пройдет!!
Добавлю "Не всё время быть нечестным едрисьим судам! Наступит и НАРОДНЫЙ СУД! Ждите и бойтесь!"
ДедЗахар, вспомни 2014 как скакали за такие же лозунги, и во власть пришёл Палач, посмотрите на пример "братских народов" вы также хотите жить?
Народ не в силах сломать систему, народ это инструмент для свержения одного лидера , и поставить во власть другого. Молодых людей используют за печеньки чтобы пришли флажком помахали.
Протестные настроения необходимо выражать в установленном законом порядке. Иначе мы впадем в анархию и хаос.
Протестные настроения необходимо выражать в установленном законом порядке???
Все законы, которыми власти, мотивируют вину граждан, противоречат Конституции и потому не являются легитимными и обязательными для исполнения.
Ха-ха-ха! в этой стране законов нет с 1917 года!
За насилие и убийства миллионов виновные получают не наказание, а солидный гонорар и и повышение звания!
Нашли крупного мошенника, а в результате не его - в тюрьму, а тех, кто пытается возбудить на него уголовное дело"!!!
И это наши падонки и голосующие за них недоумки называют установленным законом порядком!!!
Читаем постановление КС:
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П "По делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах,...
Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" обязывает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение трех дней со дня получения уведомления (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) довести до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям данного Федерального закона, а равно информацию об установленной норме предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия (пункты 1, 2 и 4 части 1 статьи 12)
При этом публичное мероприятие должно считаться согласованным не только после получения подтверждения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, но и в случае, если указанные органы в установленный законом срок не довели до организатора публичного мероприятия предложение об изменении места и (или) времени его проведения.
Вот в такой стране живем господа,где правит коррумпированная гнилая власть, где с обычными гражданами не хотят считаться и боятся их за то, что они говорят правду в лицо этой власти, когда они начинают высказывать свое мнение публично и просят дать ответ происходящему беспределу ,их судят за то,что они выражают мирные протесты против коррупции,казнокрадства в бесчисленных масштабах,за нищенские пенсии и пособия,за незаконные грабительские тарифы жкх, разбитые дороги,за тот же "Платон" который обирает дальнобойщиков и вследствие этой цепи и нас...В стране которой за кражу мешка с картошкой дают 3-5 лет тюрьмы,то эти крысы которые воруют миллиардами и им все сходит с рук остаются полностью безнаказанными...Те люди которое выходят на подобного рода митинги и есть та сила справедливости,которой не безразлично будущие этой страны, где живут они и их родственники,дети,это будущие этой страны которое мы все хотим видеть!
АКSМ 3,14d@r,Света Соколова она же Зоя-Змея....., кто тебе не даёт скакать и кричать "Слава едрисне и путину обещалке обиралке!!! Кто не скачет - тот американский шпион!"
Будешь меня учить скудоумная радуга? Даже не поймешь тебя? То НИК мужика, то бабий? Иди борись за свою голубую мечту и свободу! То вы СССР и ненавидите! Там было не забалуешь. Быстро определят в пасгейскую касту! Давай умнейте АКSМ-мадам!
в любом социально-политическом событии всегда несколько слоёв. Давайте по частям.
1. Нет ни одного правительства в мире, которое признавало бы законность коррупции. Тема однозначно выигрышная.
2. Путин перед президентскими выборами за месяц до голосования сбрасывает правительство. Так было всегда, так будет и с Медведевым. Но Навальный сможет сказать: Это плод наших усилий.
3. Власть, конечно, зажралась. Небольшое пускание крови и даже публичные казни некоторых проворовавшихся пойдут власти на пользу.
4. Дело не в Навальном. Народу просто обрыдло жить без перспективы. Вован в информационном пространстве живёт дольше чем Брежнев, и почти столько как Алла Пугачёва. От этого нормальных людей уже тошнит. Перспектива нужна. Желательно, светлая.
Власть не уважает???
На видео сразу вспомнил х.ф Мимино...Такую лишнюю неприязнь спытываю что кушать не могу...А потом..Кто он такой этот потерпевший,что он хочет..Я его говорит впервый раз вижу..
Да, придет к власти Навальный и станет решать ваши проблемы чтобы вам жилось хорошо. Вы сами верите в сей бред?
Я лично за стабильность, в случае любой Перезагрузки вы будете в полном экономическом коллапсе. И кризис затянется на плюс 5 лет. Ну нет уж...
На 2018 год я вообще отменила бы президентские выборы, пусть остается гарант еще на один срок. Это раз.
Два: в 2018 чемпионат по футболу
Три: не дай бог, России выйграть Евровидение в 2017.
Или вы хотите в 2018 году увидеть на своей улице майдан? В таком случае Вы мазохисты.
Я доходчиво объяснила прогноз на следующий год?
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garikgro 11:21, 21 марта
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Все законы, которыми власти, мотивируют вину граждан, противоречат Конституции и потому не являются легитимными и обязательными для исполнения.
Ха-ха-ха! в этой стране законов... в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»