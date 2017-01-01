Обсуждение темы:

«В Ленобласти 70-летнюю женщину раздавило бревнами во время заготовки дров»

бабка с дедкой в 70 лет вынуждены самостоятельно ворочать бревна с целью заготовить себе дров на зиму.



в то время как согласно классическому духоскрепному литературному образцу их сил не хватает даже для вытянуть репку.