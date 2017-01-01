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«Уроженец Таджикистана разбился насмерть на стройке в Мурино, упав с 4-го этажа»

Не сладкий мёд, а злые пчёлы ждут у нас на Руси В Славном Граде Питере, всех аульных макак!!!

Задаёшься законным вопросом? Зачем в период кризиса и безработицы, скудоумная едрисня завозит к нам весь этот сброд!? Когда у своих коренных жителей нет работы!?

Разве их можно назвать Единая Россия? С кем эта антинародная клоака едина? С НАРОДОМ? НЕТ! Потому их в народе и зовут ЕДРИСНЯ!