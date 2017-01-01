«Уроженец Таджикистана разбился насмерть на стройке в Мурино, упав с 4-го этажа»

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Общество
Не сладкий мёд, а злые пчёлы ждут у нас на Руси В Славном Граде Питере, всех аульных макак!!!
Задаёшься законным вопросом? Зачем в период кризиса и безработицы, скудоумная едрисня завозит к нам весь этот сброд!? Когда у своих коренных жителей нет работы!?
Разве их можно назвать Единая Россия? С кем эта антинародная клоака едина? С НАРОДОМ? НЕТ! Потому их в народе и зовут ЕДРИСНЯ!
К сожалению, коренные жители чураются тяжелой физической работы и их очень редко можно встретить в числе дворников и разнорабочих. Спасение приходит в лице мигрантов, которых беспощадно эксплуатируют. Отрадно отметить, что директор фирмы лично доставил погибшего в больницу. Но это не больше, чем жест. Лучше пусть он выплачивает пожизненную компенсацию семье и близким несчастного.
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garikgro 11:21, 21 марта
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Все законы, которыми власти, мотивируют вину граждан, противоречат Конституции и потому не являются легитимными и обязательными для исполнения.
Ха-ха-ха! в этой стране законов... в «89 участников протестов в Петербурге отдадут под суд»