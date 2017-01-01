«В Невском районе коллекторы, заливая двери монтажной пеной, ошиблись адресом»

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Общество
Как эти коллекторы достали, кто давал право тварям портит чужое имущество. Работать на такой должности согласятся разве что люди с извращенным умом и отсутствием мозгов, или рецидивы.
Ошибки в любом деле бывают. Но методы в отношении должников менять не стоит. Приличный человек всегда найдет возможность урегулировать спор с кредитором, а тех, кто скрывается нужно к ногтю.
Если не можете платить по кредитам - не берите их! А взяли - несите ответственноть, отдавайте!
Когда задержут морды их покажите, всё сразу станет понятно кто такие коллекторы...
Жопы им монтажной пеной залить..Предварительно отпидорасив,чтобы пена лучше заходила.Снять все на видео и в YOUTUBE....
Коллектор - это в в канализации самый глубокий колодец, для отстоя всей фекальной грязи! Это название как нельзя лучше характеризует эти подонков!.В основном континент состоит из полицаев, которых выгнали с работы и опустившихся зэков.
Скрытые камеры надо везде ставить и на улице тоже.Найти должницу,а там и до этих мразей недалеко...
У нас коллекторы лифт новый и стены нестираемым лакокрасочным маркером расписали! Найти и наказать их очень хочется, чтоб неповадно было общее имущество портить! А долги пускай через суды с должников выбивают!!
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16:58, 27 марта
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