В Невском районе коллекторы, заливая двери монтажной пеной, ошиблись адресом

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«В Невском районе коллекторы, заливая двери монтажной пеной, ошиблись адресом»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 30.03 11:13 [ + 9 – ]

Как эти коллекторы достали, кто давал право тварям портит чужое имущество. Работать на такой должности согласятся разве что люди с извращенным умом и отсутствием мозгов, или рецидивы.





Тоскливый Дятел Терпило 30.03 11:54 [ + -10 – ]

Ошибки в любом деле бывают. Но методы в отношении должников менять не стоит. Приличный человек всегда найдет возможность урегулировать спор с кредитором, а тех, кто скрывается нужно к ногтю.

О-ля-ля! 30.03 14:02 [ + -6 – ]

Если не можете платить по кредитам - не берите их! А взяли - несите ответственноть, отдавайте!

МИФОДИЙ 30.03 15:15 [ + 6 – ]

Когда задержут морды их покажите, всё сразу станет понятно кто такие коллекторы...

Vundik 30.03 15:15 [ + 8 – ]

Жопы им монтажной пеной залить..Предварительно отпидорасив,чтобы пена лучше заходила.Снять все на видео и в YOUTUBE....

ДeдЗахаp 30.03 15:59 [ + 9 – ]

Коллектор - это в в канализации самый глубокий колодец, для отстоя всей фекальной грязи! Это название как нельзя лучше характеризует эти подонков!.В основном континент состоит из полицаев, которых выгнали с работы и опустившихся зэков.

Всезнайка 30.03 16:21 [ + 1 – ]

Скрытые камеры надо везде ставить и на улице тоже.Найти должницу,а там и до этих мразей недалеко...

Saymon Grapes 30.03 19:02 [ + 2 – ]

У нас коллекторы лифт новый и стены нестираемым лакокрасочным маркером расписали! Найти и наказать их очень хочется, чтоб неповадно было общее имущество портить! А долги пускай через суды с должников выбивают!!