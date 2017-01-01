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«Четверо бомжей изнасиловали и убили неизвестную женщину на Васильевском острове»

Бродяги,Товарищ Дятел,пропивают,про@бывают и пронаркоманивают свои хаты или по собственной инициативе или чужой...Кого-то действительно обманут и тех действительно жаль,а кто пропивает и так далее-тем так и надо..А вот эту компанию надо вообще на кол...тварьё мерзкое!Иначе заведуться у нас бомжи-убийцы и будут каждый день насиловать и убивать...хотя может убитая тоже была из их компании и они что-то не поделили...