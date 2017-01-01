С начала весны с петербургских улиц вывезли 30 тысяч тонн пыли и грязи

Комплексная уборка города завершится к 15 апреля.

Комплексная уборка города завершится к 15 апреля. "Невские Новости" .



Чиновник выступил с докладом об уборке города после зимнего периода. По словам Бондаренко, на улицы города ежедневно выводится более 220 машин-пылесосов, порядка 150 единиц поливочной техники и свыше 500 погрузчиков и самосвалов. Кроме того, очисткой города от пыли и песка занимаются около 1 тыс. специалистов ручного труда.



«С 1 марта вывезено уже больше 30 тысяч тонн собранной пыли и грязи», - приводит пресс-служба ЗакСа слова чиновника. Приведенные значения могли бы быть и выше, если бы не отрицательные ночные температуры, которые не дают работать ночью поливальным машинам.



С 1 апреля коммунальные службы начнут комплексную уборку города. Завершиться она должна уже к 15 апреля.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Весной с улиц Петербурга вывезли 30 тысяч тонн пыли и грязи. Такую информацию озвучил в ходе Часа правительства в Законодательном собрании города вице-губернатор Николай Бондаренко, передаютЧиновник выступил с докладом об уборке города после зимнего периода. По словам Бондаренко, на улицы города ежедневно выводится более 220 машин-пылесосов, порядка 150 единиц поливочной техники и свыше 500 погрузчиков и самосвалов. Кроме того, очисткой города от пыли и песка занимаются около 1 тыс. специалистов ручного труда.«С 1 марта вывезено уже больше 30 тысяч тонн собранной пыли и грязи», - приводит пресс-служба ЗакСа слова чиновника. Приведенные значения могли бы быть и выше, если бы не отрицательные ночные температуры, которые не дают работать ночью поливальным машинам.С 1 апреля коммунальные службы начнут комплексную уборку города. Завершиться она должна уже к 15 апреля.Напомним, ранее мы писали о том, что активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму.





