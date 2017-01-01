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«Жители Ленобласти старше 75 лет смогут ездить в Петербург бесплатно»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 30.03 11:18 [ + -9 – ]

Не думаю, что это хорошая идея. В 75 лет особо не захочется выбираться в шумный центр Петербурга, люди в возрасте предпочитают жить за городом или в пригороде. Медвежья услуга получается