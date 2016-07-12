В Ленобласти зарегистрирован первый в этом сезоне пострадавший от укуса клеща

Житель Киришского района стал жертвой насекомого в Новгородской области.

Житель Киришского района стал жертвой насекомого в Новгородской области.



Как сообщает управление Роспотребнадзора Ленобласти , в регионе на 28 марта зарегистрирован первый пострадавший от присасывания клеща — житель Киришского района. Правда, как уточняют эпидемиологи, сам укус произошел на территории Новгородской области. В петербургском управлении Роспотребнадзора на 27 марта среди горожан не было пока ни одного пострадавшего от укуса клеща.



В связи с активизацией клещей по всей России с 16 марта начат еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями, числом пострадавших, иммунизацией населения против клещевого вирусного энцефалита, а также проведением акарицидных обработок территорий.



Специалисты областного Роспотребнадзора напоминают, что на территории Ленинградской области широко распространены клещи двух видов: таежный - с пиком активности в мае-июне и лесной клещ - с двумя пиками активности в мае - июне и июле — августе. Заразиться клещевыми инфекциями можно при укусе или раздавливании клеща, а клещевым энцефалитом и при употреблении сырого козьего молока. Также медики напоминают, что все районы Ленинградской области эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту.



Напомним,

СПРАВКА: Максимальный пик активности клещей приходится на май-июнь. При укусе человека иксодовым клещом происходит заражение клещевым энцефалитом.







Это вирусное заболевание, поражающее центральную и периферическую нервные системы. Различные осложнения заболевания приводят к инвалидности и в отдельных случаях - к летальным исходам.





Роспотребнадзор Ленобласти сообщил о первом пострадавшем от присасывания клеща. Им стал житель Киришского района, правда, клещ его укусил на территории Новгородской области.Как сообщает, в регионе на 28 марта зарегистрирован первый пострадавший от присасывания клеща — житель Киришского района. Правда, как уточняют эпидемиологи, сам укус произошел на территории Новгородской области. В петербургском управлении Роспотребнадзора на 27 марта среди горожан не было пока ни одного пострадавшего от укуса клеща.В связи с активизацией клещей по всей России с 16 марта начат еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями, числом пострадавших, иммунизацией населения против клещевого вирусного энцефалита, а также проведением акарицидных обработок территорий.Специалисты областного Роспотребнадзора напоминают, что на территории Ленинградской области широко распространены клещи двух видов: таежный - с пиком активности в мае-июне и лесной клещ - с двумя пиками активности в мае - июне и июле — августе. Заразиться клещевыми инфекциями можно при укусе или раздавливании клеща, а клещевым энцефалитом и при употреблении сырого козьего молока. Также медики напоминают, что все районы Ленинградской области эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту.Напомним, в прошлом году в Боткинской больнице умерла петербурженка, которую укусил клещ в Псковской области.







