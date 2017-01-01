На Карпинского неадекватный водитель едва не сбил женщину с ребенком, а затем стал танцевать (видео)

Мужчину задержали подоспевшие сотрудники полиции.

Мужчину задержали подоспевшие сотрудники полиции.



Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошел 29 марта около 14.00 у дома 21 по улице Карпинского. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti едва не сбил женщину с ребенком, после чего выскочил из автомобиля и стал танцевать.







По словам свидетелей инцидента, мужчина явно пребывал в неадекватном состоянии. По мнению прохожих, гражданин находился под воздействием наркотиков. Натанцевавшись, водитель сел обратно в свой автомобиль и попытался уехать, но был задержан подоспевшими сотрудниками полиции.







Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне днем в Калининском районе Петербурга неадекватный водитель легковушки сначала едва не сбил женщину с ребенком, а затем выскочил из машины и начал плясать.Как сообщают очевидцы в группев соцсети "ВКонтакте", инцидент произошел 29 марта около 14.00 у дома 21 по улице Карпинского. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti едва не сбил женщину с ребенком, после чего выскочил из автомобиля и стал танцевать.По словам свидетелей инцидента, мужчина явно пребывал в неадекватном состоянии. По мнению прохожих, гражданин находился под воздействием наркотиков. Натанцевавшись, водитель сел обратно в свой автомобиль и попытался уехать, но был задержан подоспевшими сотрудниками полиции.Напомним, ранее мы писали о том, что любителя наркотиков задержали за рулем иномарки в центре Петербурга.







Обсуждение темы: «На Карпинского неадекватный водитель едва не сбил женщину с ребенком, а затем стал танцевать (видео)» Тоскливый Дятел Терпило 30.03 10:34 [ + -1 – ]

Объясните пожалуйста, и как среди таких уродов ездить? Milord 31.03 00:04 [ + 0 – ]

Как,как-на метро.

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