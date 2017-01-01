В Петербурге арестовали мошенницу, которая обворовала доверчивых пенсионеров на 350 тысяч рублей
16:32, 29 марта
Тэги: мошенничество, кража, деньги, петродворец, задержания, арест
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Общество
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«В Петербурге арестовали мошенницу, которая обворовала доверчивых пенсионеров на 350 тысяч рублей»
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