На Финском заливе в Кронштадте третий день ищут пропавшего рыбака

26 марта мужчина ушел рыбачить и не вернулся.

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Обсуждение темы:

«На Финском заливе в Кронштадте третий день ищут пропавшего рыбака»

махоня 29.03 17:22 [ + 1 – ]

А почему его ищут за мои налоги? Выход на лёд же запрещен.