«Путин уволил главу ГИБДД России Виктора Нилова»

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы ГИБДД с занимаемой должности. Указ был опубликован на Едином портале правовой информации 29 марта.



Виктор Нилов – ленинградец. Должность главы Госавтоинспекции России занял 12 июня 2011 года. Он является выпускником Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (факультет «Автомобильный транспорт»). В ГАИ пришел сразу после института, на должность инженера. В 2000-м стал замглавы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области по регистрационно-экзаменационной работе. В Москве работал с 2007 года.



Отметим, ранее "Водитель Петербурга" сообщал, что в ближайшее время ГИБДД ждет очередная реформа, в рамках которой с 2018 года инспекцию объединят с патрульно-постовой службой.



После проведения реформы ГИБДД перестанет существовать как отдельная структура. Однако видения того, как именно будут объединять полицию и ГИБДД, пока нет. Собеседники журналистов отмечают, что нововведение могут провести по примеру Казахстана, где такая же реформа прошла четыре года назад.



Однако при реорганизации ГИБДД в Казахстане столкнулись с вопросами, которые возникают у россиян сейчас. В частности, знают ли патрульные полицейские ПДД и смогут ли разбирать дорожно-транспортные происшествия. И напротив, дорожные инспекторы не всегда виртуозно могли определить административное правонарушение.

