На Лесном двух бомжей задержали за кражу москитных сеток с окон жилых квартир

Изъято 6 сеток.

Изъято 6 сеток.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и област и, 28 марта злоумышленники в позднее время суток сняли шесть москитных сеток с окон квартир на первых этажах дома 53, корпус 2, по Лесному проспекту и дома 6 по Диагональной улице. Однако злоумышленников заметили жильцы близлежащих домов, которые и обратились в полицию, передав приметы преступников.



Негодяи были задержаны по горячим следам, у дома 39 по Лесному проспекту. Изъято шесть оконных москитных сеток. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на вторник в Выборгском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал двух мужчин без определенного места жительства, которые похитили москитные сетки, установленные на окнах жилых квартир.Как сообщаети, 28 марта злоумышленники в позднее время суток сняли шесть москитных сеток с окон квартир на первых этажах дома 53, корпус 2, по Лесному проспекту и дома 6 по Диагональной улице. Однако злоумышленников заметили жильцы близлежащих домов, которые и обратились в полицию, передав приметы преступников.Негодяи были задержаны по горячим следам, у дома 39 по Лесному проспекту. Изъято шесть оконных москитных сеток. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что мигранта задержали за кражу песцового жилета у посетительницы кафе в Сестрорецке.







Обсуждение темы: «На Лесном двух бомжей задержали за кражу москитных сеток с окон жилых квартир» монк-аль-ахри 29.03 16:12 [ + -1 – ]

дык зачем эти сетки? смысл? поясните, плиз!

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