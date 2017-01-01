Пьяный грабитель напал на школьницу в парадной дома на Луначарского

Мужчина ударил девочку и отобрал у нее 100 рублей.

Обсуждение темы:

«Пьяный грабитель напал на школьницу в парадной дома на Луначарского»

Бpат 29.03 14:59 [ + 6 – ]

Идиот и алкаш, который свои мозги пропил!

Так и не понял сколько он похитил? Сто рублей или тысячу?

монк-аль-ахри 29.03 16:14 [ + 1 – ]

типичная россиянская действительность...противно и смешно. рашка - мать её!