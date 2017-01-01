Электричка влетела в ВАЗ на железнодорожном переезде в Ленобласти

Водитель легковушки не обратил внимания на светофор.

Водитель легковушки не обратил внимания на светофор.



Как сообщает портал 47news , около 10 часов утра на 135-м километре железной дороги между Прибылово и Советским водитель ВАЗ-2114 не обратил внимания на светофор и выехал на переезд. В этот момент по путям следовала электричка Зеленогорск – Выборг.



Машинист экстренно затормозил, но все равно задел машину. Пострадавших нет.



Напомним, Авария произошла утром 29 марта в Выборгском районе Ленинградской области. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.Как сообщает портал, около 10 часов утра на 135-м километре железной дороги между Прибылово и Советским водитель ВАЗ-2114 не обратил внимания на светофор и выехал на переезд. В этот момент по путям следовала электричка Зеленогорск – Выборг.Машинист экстренно затормозил, но все равно задел машину. Пострадавших нет.Напомним, в конце февраля водитель грузовика КамАЗ погиб после столкновения с поездом на железнодорожном переезде в Ленобласти.







Обсуждение темы: «Электричка влетела в ВАЗ на железнодорожном переезде в Ленобласти» махоня 29.03 17:21 [ + -4 – ]

Электричка на путях без электричества?

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