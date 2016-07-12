Депутату Милонову запретили въезд на Украину по решению СБУ

Сам депутат расценил это как «некую похвалу».

Обсуждение темы:

«Депутату Милонову запретили въезд на Украину по решению СБУ»

Nillson27 29.03 14:10 [ + 8 – ]

Запретить бы ему и въезд в Россию.

Бpат 29.03 14:17 [ + 6 – ]

И, даже Яценюк, на него не позарился, как на пас влюблённую? Удивительно? Короче побрезговали! А жаль! Взяли бы замуж. Хоть, одним геем меньше - и воздух чище!

Тоскливый Дятел Терпило 29.03 14:23 [ + -7 – ]

Я бы просил вообще сделать Виталия Валентиновича невыездным, потому что людей такого масштаба мышления остро не хватает в современной России.

Бpат 29.03 14:31 [ + 5 – ]

Дятел, я бы согласен был, тоже, сделать его невыездным и спрятать от греха подальше. На зону гея и под шконку! Такие бестии рыжие, нужны в бараках! И, любовью его не обделят там.Всяк полюбит вашего виталия валентину.

dexter 29.03 15:33 [ + 1 – ]

Его бы ещё и Шенгена лишить, а то повадилась мразота за санкционкой в Финку кататься..

монк-аль-ахри 29.03 16:17 [ + 2 – ]

давайте запретим ему выезд за пределы Пряжки! В купе с запретом на всяческие интервью и социальные сети! У нормальных людей мозги хоть от этого дерь*а отдохнут.