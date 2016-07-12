Депутату Милонову запретили въезд на Украину по решению СБУ
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти мужчина до смерти избил свою 54-летнюю сожительницу, переломав ей ребра
- В Тихвине 42-летнюю даму, зарезавшую своего сожителя за пьянство, приговорили к 8 годам колонии
- Открытие в лечении варикоза
- Сотрудники Исаакиевского собора попросили защиты у Путина
- Четыре танковых снаряда раскопали рабочие "Теплосети" на Васильевском
- Большой проспект Петроградской стороны перекрыли из-за квартирного пожара (фото)
- Директора петербургского автосалона отправили в колонию за воровство машин у клиентов
- Петербургский омбудсмен попросил прокуратуру разобраться с задержаниями на митинге против коррупции
- В Сертолово 19-летний парень зарезал свою мать и пытался убить ее сожителя
- Гот-людоед из Петербурга был найден мертвым в мурманской колонии
- В Петербурге арестовали мошенницу, которая обворовала доверчивых пенсионеров на 350 тысяч рублей
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
И, даже Яценюк, на него не позарился, как на пас влюблённую? Удивительно? Короче побрезговали! А жаль! Взяли бы замуж. Хоть, одним геем меньше - и воздух чище!
Я бы просил вообще сделать Виталия Валентиновича невыездным, потому что людей такого масштаба мышления остро не хватает в современной России.
Дятел, я бы согласен был, тоже, сделать его невыездным и спрятать от греха подальше. На зону гея и под шконку! Такие бестии рыжие, нужны в бараках! И, любовью его не обделят там.Всяк полюбит вашего виталия валентину.
Его бы ещё и Шенгена лишить, а то повадилась мразота за санкционкой в Финку кататься..
давайте запретим ему выезд за пределы Пряжки! В купе с запретом на всяческие интервью и социальные сети! У нормальных людей мозги хоть от этого дерь*а отдохнут.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
16:58, 27 марта
на новости