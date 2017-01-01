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В Купчино угонщики оставили врача без внедорожника за 2,5 миллиона

12:57, 29 марта
Тэги: авто, угоны, кража, медицина, фрунзенский район, купчино
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Тэги: авто, угоны, кража, медицина, фрунзенский район, купчино
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