Троица бородатых "кавказцев" похитила смартфон у студента из Китая на Васильевском
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Общество
Если это действительно были люди с Кавказа, то они пользуются правом экстерриториальности. Но сомневаюсь, это не их почерк, добыча слишком мала. Сейчас любого с бородой определяют как кавказца.
Чего удивляться? Чего, чего, а навозу аульного полно навезли пживчики безмозглые! Хоть бы в этих ишаках была нужда!? Свои коренные жители не могут найти работу нормальную!
Кстати, китайцам глубоко плевать на нашу страну. Их волнует, как внедриться на Дальний Восток и Сибирь!
черножопые скоро будут и жетончики на метро у приезжих отбирать. совсем распустились обезьяны аульные!
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16:58, 27 марта
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