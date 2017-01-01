Троица бородатых "кавказцев" похитила смартфон у студента из Китая на Васильевском

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« Троица бородатых "кавказцев" похитила смартфон у студента из Китая на Васильевском»

Тоскливый Дятел Терпило 29.03 14:17 [ + -10 – ]

Если это действительно были люди с Кавказа, то они пользуются правом экстерриториальности. Но сомневаюсь, это не их почерк, добыча слишком мала. Сейчас любого с бородой определяют как кавказца.

Бpат 29.03 14:52 [ + 6 – ]

Чего удивляться? Чего, чего, а навозу аульного полно навезли пживчики безмозглые! Хоть бы в этих ишаках была нужда!? Свои коренные жители не могут найти работу нормальную!

Кстати, китайцам глубоко плевать на нашу страну. Их волнует, как внедриться на Дальний Восток и Сибирь!

монк-аль-ахри 29.03 16:19 [ + 4 – ]

черножопые скоро будут и жетончики на метро у приезжих отбирать. совсем распустились обезьяны аульные!